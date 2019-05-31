В Саратове проектируют детский сад на месте могильника токсичных отходов

Саратове обсуждается проект нового детского сада на 160 мест. Его строительство намечается на территории бывшего авиазавода, на месте захоронения токсичных отходов.

Но местных общественников беспокоит окружение предполагаемого детсада. Всего в нескольких десятках метров от будущего здания садика находится химическое предприятие «ПирроГрупп», выпускающее теплоизоляционные материалы.

По данным саратовского издания «Бизнес-вектор», Роспотребнадзор относит «ПирроГрупп» к предприятиям IV класса опасности из-за вредных выбросов в воздух. Согласно СанПиН, санитарно-защитная зона вокруг таких производств должна простираться на 100 метров. Но детский сад запроектирован чуть более чем в 25 метрах от завода теплоизоляции.

Ранее, в апреле, ветеран авиазавода Александр Бернадский сообщал, что на застраиваемых участках предприятия более 50 лет складировались токсичные отходы. Перед продажей участков проводилась рекультивация земель, но она была выполнена некачественно — рабочие сняли только верхний слой почвы. Сейчас жители Саратова добиваются дополнительной проверки отведенных под застройку территорий.

Разрешения на строительство детсада на бывших площадях САЗ на сегодняшний момент нет, оно только оформляется. Всего до конца года в Саратове планируют строительство восьми детских садов.