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Познер рассказал, когда чувствует себя евреем 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос подписчика о том, что для него значит быть евреем, заявил, что больше чувствует себя французом или американцем, но не евреем.
По словам Познера, он до сих пор не понимает, «что такое еврей».
«Это кровь? Это вера?», — задается вопросом телеведущий.
«Согласно еврейской религии, то есть иудейству, мать должна быть еврейкой, моя мать не еврейка, она французская католичка к тому же. Но тем не менее фамилия моя Познер и это еврейская фамилия евреев из города Познань в Польше, и оттуда, со стороны моего отца, были люди, которые приехали в Россию», — рассказал Познер, слова которого приводятся на его сайте.
Он отметил, что когда-то стеснялся своей фамилии, «потому что антисемитизм в России был довольно силен; сегодня меньше». «Слава богу это прошло, я совершенно не стесняюсь этого», — добавил он.
Познер добавил, что чувствует себя евреем, когда слышит или видит антисемитизм.
«Но я атеист, значит я не соблюдаю никаких религиозных правил. Я себя совершенно не чувствую евреем, я гораздо больше чувствую себя французом или даже американцем», — добавил журналист.
Говоря о своем отношении к Германии, Познер напомнил, что рос во время войны.
«Я очень много помню, что было. Кроме того, я видел те фильмы, которые показывали на Нюрнбергском процессе, которые были сняты самими немцами в концлагерях. Очень тщательно они все снимали. И не надо быть евреем, чтобы ужаснуться этому. И мое отношение к немцам именно этим объясняется, а не тем, что моего деда Александра Познера расстреляли немцы за то, что фамилия его была Познер» — добавил телеведущий.
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