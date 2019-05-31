Россиянам урежут новогодние каникулы

Российские власти 31 мая рассмотрят проект постановления правительства о праздничных днях в 2020 году. Как пишет «Российская газета», новогодние каникулы в следующем году планируют сделать восьмидневными.

В новогодние праздники декабря 2018-го — января 2019 года россияне отдыхали десять дней. По Трудовому кодексу, нерабочими днями в честь Нового года и Рождества являются 1-8 января. Этой зимой россияне отдыхали дольше, так как 30 и 31 декабря выпали на субботу и воскресенье и автоматически присоединились к каникулам.

В конце 2019-го 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник. Они останутся рабочими днями, увеличения каникул не произойдет. При этом благодаря 4 и 5 января, выпадающим на субботу и воскресенье, в правительстве хотят сделать выходными понедельник и вторник, 4 и 5 мая.

В честь Дня защитника Отечества в 2020 году отдых предлагается установить с 22 по 25 февраля. Выходными на Международный женский день хотят сделать дни с 7 по 9 марта. Выходными в честь майских праздников планируют сделать даты с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, в честь Дня России предложили отдыхать с 12 по 14 июня, а в честь Дня народного единства — 4 ноября.

График будет утвержден, если 31 мая его согласует Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК). Такое постановление принимается ежегодно, каждый раз оно предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.

В 2019 году следующий праздничный выходной выпадает на среду, 12 июня (День России), а затем россияне отдохнут со 2 по 4 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.