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Россиянам сократят новогодние каникулы 

Российская Газета 31 минуту назад
Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же — в прошлом году.
Сегодня, 31 мая, Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) должна рассмотреть проект постановления правительств о переносе праздничных дней в 2020 году. Если документ будет одобрен, то он пойдет на подпись премьер-министру.
Сокращение числа дней отдыха в честь нового, 2020 года, произойдет по "техническим причинам".
По Трудовому кодексу, нерабочие праздничные дни в нашей стране на Новый год — это дни с 1 по 6 и 8 января, плюс 7 января — Рождество. В 2018 и 2019 годах "новогодние каникулы" увеличивали на два дня за счет дней 30 и 31 декабря. Так, в прошлом году 30 и 31 декабря выпадали на субботу и воскресенье, поэтому они автоматически присоединились к каникулам. А в 2018 году за счет того, что суббота 29 декабря 2017 года была перенесена на понедельник 31 декабря. Таким образом 30 и 31 декабря опять продлили отдых.
В конце этого года 30 и 31 декабря выпадают на понедельник и вторник, поэтому будут рабочими днями, и увеличения каникул не произойдет. Выходные дни 4 и 5 января, которые выпадут на субботу и воскресенье, проект постановления предлагает перенести на понедельник и вторник 4 и 5 мая.
В честь Дня защитника Отечества дни отдыха предполагается установить с 22 по 25 февраля, Международного женского дня — с 7 по 9 марта, Праздника Весны и Труда — с 1 по 5 число, Дня победы — с 9 по 11 мая, Дня России — с 12 по 14 июня и Дня народного единства — 4 ноября.
Аналогичное постановление правительства принимается ежегодно. И каждый раз предварительно согласовывается с профсоюзами и работодателями.
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