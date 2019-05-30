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Вассерман рассказал, когда Друзь сможет вернуться в «Что? Где? Когда?» 

Вечерняя Москва 22 минуты назад
Фото: ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/
Знаток Александр Друзь, который в феврале этого года оказался в эпицентре громкого скандала вокруг телепередачи «Кто хочет стать миллионером?», сможет вскоре вернуться в ряды игроков программы «Что? Где? Когда?» уже через пару лет.
Об этом рассказал корреспонденту «Вечерней Москвы» многократный победитель интеллектуальных игр, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
— В спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» (ЧГК) Александр Друзь продолжает участвовать, — сказал Вассерман. — Сроки отстранения от участия в оригинальной версии игры, как правило, небольшие: максимум — два-три года. Думаю, что Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» намного раньше.
Также Анатолий Вассерман прокомментировал скандал, произошедший с обладателем «Бриллиантовой совы».
— В истории интеллектуальных игр есть примеры, указывающие на то, что любые попытки получить доступ к вопросному материалу, очень легко выявляются, — отмечает знаток. — Такие действия практически гарантированно подрывают репутацию не только того, кто пытался это сделать, но и самой программы. Примечателен тот факт, что и Друзь, и Бер об этом знали, поэтому их поступку есть одно объяснение: они действовали, находясь под влиянием эмоций.
Также знаток предположил, из-за чего возник конфликт:
— Мне кажется, что в каком-то разговоре Друзь и Бер неверно поняли друг друга, каждый из них заподозрил другого в недобрых намерениях. Между ними началась схватка: кто кого выведет на чистую воду, и это привело к известным последствиям.
При этом Анатолий Вассерман отмечает, что руководство телепередачи «Что? Где? Когда» в ближайшее время обязательно вернет знаменитого знатока в игру.
— Друзь — это один из самых ярких игроков. Одно его присутствие на передаче, заметно повышает популярность среди зрителей.
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Комментарии
Общество , Анатолий Вассерман
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