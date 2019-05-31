Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Макаревич ответил критикам 

Рамблер 45 минут назад
Фото: ТАСС
Фанаты Андрея Макаревича разделяют все его мнения, заявил Национальной службе новостей он сам.
Три дня назад стало известно, что Макаревич со своей группой «Машина времени» поучаствует в концерте в честь Дня России на Красной площади.
Организатором мероприятия является Министерство культуры, среди других участников концерта Олег Газманов и Надежда Бабкина, а на открытии приветственное слово произнесет патриарх Кирилл.
Пользователи соцсетей осудили Макаревича, резкого критика действующей власти, за намерение участвовать в концерте, организованном ею.
В беседе с НСН музыкант заявил, что те, кто критикует его за это, являются не его поклонниками, а «людьми с запудренными мозгами», которые «зарабатывают на дешевом шуме».
«Мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — добавил он.
Позавчера в своем фейсбуке Макаревич, высказываясь по той же теме, посетовал, что «мне сегодня достаточно сказать "мяу", и завтра найдется тот, кто на меня наедет». По словам музыканта, откажись он петь на Красной площади в День России, то был бы раскритикован и за это.
«Ребята, ну откуда в вас столько говна?» — обратился он к критикам.
Комментарии
Общество , Андрей Макаревич , Надежда Бабкина , Олег Газманов , Минкультуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Часами сидели в подвалах закрыв голову руками»
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира40
Хватит отдыхать127
Трамп обратится к Москве за помощью195
Между Россией и Китаем появился новый путь23
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:53
Американский самолет «судного дня» показали изнутри
Армия Оружие
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение