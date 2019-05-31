Фанаты Андрея Макаревича разделяют все его мнения, заявил Национальной службе новостей он сам.
Три дня назад стало известно, что Макаревич со своей группой «Машина времени» поучаствует в концерте в честь Дня России на Красной площади.
Организатором мероприятия является Министерство культуры, среди других участников концерта Олег Газманов и Надежда Бабкина, а на открытии приветственное слово произнесет патриарх Кирилл.
Пользователи соцсетей осудили Макаревича, резкого критика действующей власти, за намерение участвовать в концерте, организованном ею.
В беседе с НСН музыкант заявил, что те, кто критикует его за это, являются не его поклонниками, а «людьми с запудренными мозгами», которые «зарабатывают на дешевом шуме».
«Мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — добавил он.
Позавчера в своем фейсбуке Макаревич, высказываясь по той же теме, посетовал, что «мне сегодня достаточно сказать "мяу", и завтра найдется тот, кто на меня наедет». По словам музыканта, откажись он петь на Красной площади в День России, то был бы раскритикован и за это.
«Ребята, ну откуда в вас столько говна?» — обратился он к критикам.