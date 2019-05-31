Макаревич ответил критикам

Три дня назад стало известно, что Макаревич со своей группой «Машина времени» поучаствует в концерте в честь Дня России на Красной площади.

Пользователи соцсетей осудили Макаревича, резкого критика действующей власти, за намерение участвовать в концерте, организованном ею.

В беседе с НСН музыкант заявил, что те, кто критикует его за это, являются не его поклонниками, а «людьми с запудренными мозгами», которые «зарабатывают на дешевом шуме».

«Мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — добавил он.

Позавчера в своем фейсбуке Макаревич, высказываясь по той же теме, посетовал, что «мне сегодня достаточно сказать "мяу", и завтра найдется тот, кто на меня наедет». По словам музыканта, откажись он петь на Красной площади в День России, то был бы раскритикован и за это.