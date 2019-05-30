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Макаревич о своих хейтерах: Люди с запудренными мозгами! 

Национальная Служба Новостей 52 минуты назад
Фото: ТАСС
Лидер группы «Машина времени» в эфире НСН заявил, что настоящие поклонники не критикуют каждое его слово.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич удивился злобным комментариям по поводу участия коллектива в праздничном концерте по случаю Дня России на Красной площади. Своими размышлениями музыкант поделился на странице в социальной сети Facebook. Он отметил, что стоит ему что-то сказать, как тут же найдутся недоброжелатели, которые начнут критиковать его.
При этом лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН отказался признавать своими поклонниками тех, кто критикует каждое его высказывание и действие.
«Это не мои поклонники! Это люди с запудренными мозгами. Это те, кто зарабатывает на дешевом шуме. А мои поклонники считают точно так же, как и я. Потому они и являются моими поклонниками», — заявил он.
Ранее сообщалось, что легендарная группа выступит у стен Кремля 12 июня. Музыкальный коллектив сыграет две песни, однако название композиций музыкант не раскрыл, отметив, что «одна из них старая, одна новая». Макаревич также призвал отвлечься от политики и наслаждаться музыкой.
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Общество , Андрей Макаревич
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