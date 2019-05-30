Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главред «Кто хочет стать миллионером?» не поверил в раскаяние Друзя 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Бывший главный редактор игры "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер, обвинивший магистра игры "Что? Где? Когда?" Александра Друзя в жульничестве, прокомментировал его извинения за скандал с подкупом.
Он заявил, что считает слова Друзя неискренними.
"Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал", — написал Бер в Facebook.
По его словам, ситуация с Друзем напоминает скандал с накруткой голосов на конкурсе "Голос. Дети", но в данном случае в расследовании нет необходимости.
"Подумайте сами, какое тут может быть разбирательство? Все, что произошло, известно. По фактам разночтений нет", — отметил он.
Ранее Международная ассоциация клубов (МАК) "Что? Где? Когда?" опубликовала отчет с заседания правления. В документе говорится, что Друзь принес извинения за скандал с попыткой подкупа главреда программы "Кто хочет стать миллионером?". МАК решила оставить его на посту вице-президента.
В феврале Бер обвинил Друзя в том, что он накануне съемок передачи попросил предоставить ему список всех вопросов с ответами. Главред "Кто хочет стать миллионером?" попросил МАК рассмотреть вопрос о дисквалификации игрока "Что? Где? Когда?".
В ответ магистр заявил, что аферу ему предложил сам Бер, а он лишь хотел проверить, насколько далеко тот готов зайти. Друзь утверждает, что второй участник "Кто хочет стать миллионером?" Виктор Сиднев знал об этом и они не собирались выигрывать нечестным путем. Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах на неопределенный срок.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Комментарии5
Общество , Виктор Сиднев , Межгосударственный авиационный комитет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
И снова Крым: Украина готовит новые санкции22
Нужны разъяснения: Посла РФ вызвали в МИД Польши111
ВЦИОМ объяснил падение рейтинга Путина117
Резкое решение: США запретили российские ракеты643
«Закон о тишине» дополнили новыми пунктами46
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение