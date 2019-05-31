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Друзя распекли за извинение после скандала 

Рамблер 26 минут назад
Александр Друзь извинился неискренне, заявил в своем фейсбуке Илья Бер.
В феврале Бер, главред шоу «Кто хочет стать миллионером», обвинил Друзя, магистра телеигры «Что? Где? Когда?», в попытке подкупа — тот якобы предложил ему обменять список вопросов на часть трехмиллионного выигрыша. Позже Друзь заявил, что это Бер пытался его подкупить.
Производители обеих передач и Первый канал, на котором шоу выходят, решили отстранить от работы и Друзя, и Бера.
Пять дней назад члены правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» решили не отстранять Друзя от должности вице-президента МАК, так как «информация, изложенная в заявлении Бера, не имеет отношения к деятельности МАК».
В соответствующем заявлении ассоциации были процитированы слова, произнесенные Друзем на заседании. Он выразил сожаление, что своими «действиями при участии» в «Кто хочет стать миллионером» нанес ущерб репутации МАК, а также извинился за это перед организацией и всеми людьми, которым причинил моральный, репутационный и любой другой вред.
«Мне эти извинения кажутся неискренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры», — отреагировал Бер в своем фейсбуке, упомянув, что, «насколько знает», на заседании Друзь не отрицал обвинений в подкупе в свой адрес.
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Общество , Видео , Межгосударственный авиационный комитет
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