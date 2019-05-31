Друзя распекли за извинение после скандала

Александр Друзь извинился неискренне, заявил в своем фейсбуке Илья Бер.

В феврале Бер, главред шоу «Кто хочет стать миллионером», обвинил Друзя, магистра телеигры «Что? Где? Когда?», в попытке подкупа — тот якобы предложил ему обменять список вопросов на часть трехмиллионного выигрыша. Позже Друзь заявил, что это Бер пытался его подкупить.

Производители обеих передач и Первый канал, на котором шоу выходят, решили отстранить от работы и Друзя, и Бера.

Пять дней назад члены правления международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?» решили не отстранять Друзя от должности вице-президента МАК , так как «информация, изложенная в заявлении Бера, не имеет отношения к деятельности МАК».

В соответствующем заявлении ассоциации были процитированы слова, произнесенные Друзем на заседании. Он выразил сожаление, что своими «действиями при участии» в «Кто хочет стать миллионером» нанес ущерб репутации МАК, а также извинился за это перед организацией и всеми людьми, которым причинил моральный, репутационный и любой другой вред.