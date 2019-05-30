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Бер усомнился в искренности Друзя 

Деловая газета «Взгляд» 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Редактор программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер заявил, что не считает искренними извинения магистра телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя.
«Мне эти извинения кажутся не искренними. Формально в них даже нет признания факта жульнической игры, хотя, насколько я знаю, он во время заседания и обсуждений ничего из изложенного мной не отрицал и не пытался снова сделать вид, что это я его спровоцировал», — написал Бер в Facebook.
Он предположил, что именно эти извинения позволили Друзю остаться вице-президентом организации знатоков.
«Мне противно, что вице-президент организации, в которой я состою — человек, пойманный на нечестной игре», — заявил Бер.
Он также утверждает, что «никакого разбирательства по сути дела ни Первый канал, ни кто-то еще не ведет и не вел».
Напомним, Друзь извинился за «свои действия» на шоу «Кто хочет стать миллионером?», после участия в котором его заподозрили в мошенничестве.
«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал знаток.
Напомним, Бер заявлял, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?». В ответ знаток сам обвинил редактора в попытке подкупа. Первый канал обещал разобраться в ситуации. Оба были отстранены от участия в программах телеканала.
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