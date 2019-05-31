Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ

Почему школьники гибнут на ЕГЭ

Школьников убивает не страх перед ЕГЭ, а плохая школьная инфраструктура, пишет «Газета.ru».

Два дня назад во время сдачи единого госэкзамена по математике умерла ученица 27-й школы в Чебоксарах . У нее был врожденный порок сердца.

Региональный детский омбудсмен Елена Романова рассказывала, что девушке было рекомендовано сдавать ЕГЭ в щадящем режиме, однако она решила делать это на общих основаниях, чтобы увеличить свои шансы на поступление в вуз на медицинский факультет.

По словам Романовой, с наибольшей вероятностью к гибели девушки привела совокупность трех факторов — болезни, волнения и жары (+27 градусов).

Двое школьников, сдающих ЕГЭ в этом году, в разговоре с «Газетой.ru» рассказали, что жара — важный фактор успешной сдачи экзамена.

Москвич Дмитрий Карпов отметил, что в «старой, советской» школе, в которой он сдавал математику, «естественно», не было кондиционеров. В классе было столь жарко, что школьнику было «физически сложно» продолжать работу.

Двумя днями ранее трое его одноклассников не смогли закончить экзамен по другому предмету по той же причине — им стало плохо из-за жары.

По словам Даниила из Ростова-на-Дону, открыть окна в помещении, в котором он сдавал литературу, тестотехники запретили, испугавшись, что ветер сдует материалы.