Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему школьники гибнут на ЕГЭ 

Рамблер 13 минут назад
Хотите прослушать эту статью?
Школьников убивает не страх перед ЕГЭ, а плохая школьная инфраструктура, пишет «Газета.ru».
Два дня назад во время сдачи единого госэкзамена по математике умерла ученица 27-й школы в Чебоксарах. У нее был врожденный порок сердца.
Региональный детский омбудсмен Елена Романова рассказывала, что девушке было рекомендовано сдавать ЕГЭ в щадящем режиме, однако она решила делать это на общих основаниях, чтобы увеличить свои шансы на поступление в вуз на медицинский факультет.
У умершей во время ЕГЭ в Чебоксарах школьницы был порок сердца
По словам Романовой, с наибольшей вероятностью к гибели девушки привела совокупность трех факторов — болезни, волнения и жары (+27 градусов).
Двое школьников, сдающих ЕГЭ в этом году, в разговоре с «Газетой.ru» рассказали, что жара — важный фактор успешной сдачи экзамена.
Москвич Дмитрий Карпов отметил, что в «старой, советской» школе, в которой он сдавал математику, «естественно», не было кондиционеров. В классе было столь жарко, что школьнику было «физически сложно» продолжать работу.
Двумя днями ранее трое его одноклассников не смогли закончить экзамен по другому предмету по той же причине — им стало плохо из-за жары.
По словам Даниила из Ростова-на-Дону, открыть окна в помещении, в котором он сдавал литературу, тестотехники запретили, испугавшись, что ветер сдует материалы.
«Спустя два часа мозги начали откровенно плавиться. Мне было очень плохо. Пришлось 20 минут приходить в себя в кабинете у медсестры. Я завалил одно из сочинений», — посетовал школьник.
Комментарии140
Общество , Видео , Погода , Статьи , Елена Романова , Дмитрий Карпов , Газета.Ru , Чебоксары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Часами сидели в подвалах закрыв голову руками»
Пока вы спали: Путин назвал способ стать властелином мира51
Хватит отдыхать127
Трамп обратится к Москве за помощью170
Между Россией и Китаем появился новый путь24
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:05
Подрыв смертника в Кабуле попал на видео
Происшествия
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
02:36
Синоптики расстроили дачников
Погода Новости Москвы
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
03:49
Савченко заявила о подрыве Порошенко армейских складов
В мире Пожары
01:24
Адские условия: почему школьники погибают на ЕГЭ
Общество Погода
01:05
Хватит отдыхать
Общество
01:53
Американский самолет «судного дня» показали изнутри
Армия Оружие
01:24
Внук депутата пообещал «сломать голову» учителю
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение