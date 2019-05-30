Друзь извинился за скандал с подкупом на «Кто хочет стать миллионером?»

Знаток Александр Друзь извинился за «свои действия» на шоу «Кто хочет стать миллионером?», после участия в котором его заподозрили в мошенничестве.

Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».

В заявлении Друзя указывается, что он сожалеет о нанесенном из-за его действий ущербе репутации МАК

«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал знаток.

Отмечается, что по итогам заседания правления ассоциации было принято решение — конфликт между редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и Александром Друзем к деятельности МАК отношения не имеет, а сам знаток уходит с поста руководителя комиссии по этике, однако остается вице-президентом организации.

Напомним, Бер заявлял, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

В ответ знаток сам обвинил редактора в попытке подкупа, а менеджер Друзя назвала ситуацию провокационной.

Первый канал обещал разобраться в ситуации. Оба участника конфликта были отстранены от участия в программах телеканала.