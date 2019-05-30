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Друзь извинился за скандал с подкупом на «Кто хочет стать миллионером?» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 43 минуты назад
Знаток Александр Друзь извинился за «свои действия» на шоу «Кто хочет стать миллионером?», после участия в котором его заподозрили в мошенничестве.
Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации клубов (МАК) «Что? Где? Когда?».
В заявлении Друзя указывается, что он сожалеет о нанесенном из-за его действий ущербе репутации МАК.
«Я приношу свои извинения организации, а также всем людям, которым мое участие в телепередаче причинило репутационный, моральный и любой другой вред», — сказал знаток.
Отмечается, что по итогам заседания правления ассоциации было принято решение — конфликт между редактором программы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером и Александром Друзем к деятельности МАК отношения не имеет, а сам знаток уходит с поста руководителя комиссии по этике, однако остается вице-президентом организации.
Напомним, Бер заявлял, что Друзь пытался его подкупить, чтобы забрать выигрыш в шоу «Кто хочет стать миллионером?».
В ответ знаток сам обвинил редактора в попытке подкупа, а менеджер Друзя назвала ситуацию провокационной.
Первый канал обещал разобраться в ситуации. Оба участника конфликта были отстранены от участия в программах телеканала.
Тогда же лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, посвященное этому конфликту. Кроме того, скандал высмеял телеведущий Иван Ургант.
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Общество , Видео , Иван Ургант , Сергей Шнуров , Межгосударственный авиационный комитет
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