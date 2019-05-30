«Церковь нас должна объединять»: Тарасов отреагировал на слова Соловьева по храму в Екатеринбурге

Тарасов опубликовал в Instagram фото с церемонии венчания с женой Анастасией и написал, что его подписчики знают его «отношение к теме».

При этом футболист отметил, что отношение к религии не должно становиться причиной «склок между народом».

«Церковь нас должна объединять, а не сталкивать», — пояснил Тарасов.

Спортсмен заявил, что особенно удивлен позицией некоторых журналистов, среди которых «уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев».

«Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале называть "козлищами" противников храма», — возмутился Тарасов.

Он отметил, что «защитники самого светлого», в числе которых был и Соловьев, не должны так себя вести.

Напомним, жители Екатеринбурга выступили против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городском сквере у театра драмы. После нескольких дней уличных акций власти города решили провести опрос граждан об отношении к строительству.