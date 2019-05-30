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«Церковь нас должна объединять»: Тарасов отреагировал на слова Соловьева по храму в Екатеринбурге 

Рамблер + ещё 3 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов возмутился высказываниями телеведущего Владимира Соловьева в адрес противников строительства храма в сквере у театра драмы в Екатеринбурге.
Тарасов опубликовал в Instagram фото с церемонии венчания с женой Анастасией и написал, что его подписчики знают его «отношение к теме».
При этом футболист отметил, что отношение к религии не должно становиться причиной «склок между народом».
«Церковь нас должна объединять, а не сталкивать», — пояснил Тарасов.
Спортсмен заявил, что особенно удивлен позицией некоторых журналистов, среди которых «уважаемый мной и настоящий профессионал В. Соловьев».
«Ну как можно в СМИ, тем более по ТВ на втором канале называть "козлищами" противников храма», — возмутился Тарасов.
Он отметил, что «защитники самого светлого», в числе которых был и Соловьев, не должны так себя вести.
Напомним, жители Екатеринбурга выступили против строительства Храма Святой великомученицы Екатерины в городском сквере у театра драмы. После нескольких дней уличных акций власти города решили провести опрос граждан об отношении к строительству.
Комментарии4
Общество , Другое , Дмитрий Тарасов , Владимир Соловьев , Екатеринбург
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