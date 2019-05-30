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Тарасов возмутился мнением Соловьёва по храму в Екатеринбурге 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим мнением с подписчиками о продолжающемся конфликте из-за строительства храма в Екатеринбурге.
Я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать, — написал Тарасов в своём Instagram-аккаунте.
Также игрок возмутился позицией журналиста Владимира Соловьёва, который в эфире федерального ТВ назвал «козлищами» противников храма.
Протесты начались 13 мая, когда несколько сотен активистов повалили забор и прорвались на территорию сквера вблизи екатеринбургского Театра драмы, чтобы помешать возведению храма. Протестующие водили хороводы и выкрикивали фразу «Мы за сквер!». Их разгоняли полицейские и неизвестные люди, применившие слезоточивый газ. 16 мая суд арестовал 21 участника акции протеста. Позже многим из них смягчили наказание.
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