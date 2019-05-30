Тарасов возмутился мнением Соловьёва по храму в Екатеринбурге

Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился своим мнением с подписчиками о продолжающемся конфликте из-за строительства храма в Екатеринбурге

Я не разделяю, когда это превращается в склоки между народом. Церковь нас должна объединять, а не сталкивать, — написал Тарасов в своём Instagram-аккаунте.

Также игрок возмутился позицией журналиста Владимира Соловьёва , который в эфире федерального ТВ назвал «козлищами» противников храма.

Протесты начались 13 мая, когда несколько сотен активистов повалили забор и прорвались на территорию сквера вблизи екатеринбургского Театра драмы, чтобы помешать возведению храма. Протестующие водили хороводы и выкрикивали фразу «Мы за сквер!». Их разгоняли полицейские и неизвестные люди, применившие слезоточивый газ. 16 мая суд арестовал 21 участника акции протеста. Позже многим из них смягчили наказание.