Сын Кадырова снялся в турецком сериале о становлении Османской империи

Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул", который повествует о становлении Османской империи, сообщил глава администрации Шалинского района, дядя мальчика Турпал-Али Ибрагимов.

"Мой дорогой племянник Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул"… В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны", — написал Ибрагимов на своей странице в Instagram. Он также разместил на странице эпизод из фильма с участием мальчика.

Турецкий сериал "Воскресший Эртугрул", который пользуется большой популярностью в Чечне, основан на истории мусульманских тюрок-огузов, события происходят в XIII веке. История рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи.

Глава Чечни ранее говорил, что он и его семья смотрят сериал. В конце 2018 года в ходе визита в Турцию он посетил съемочную площадку сериала и пригласил актеров и режиссера в Чечню. В конце апреля режиссер Боздаг Мехмет и актеры Дженгиз Джошкун и Нуреттин Сенмез, исполняющие главные роли, посетили Грозный и приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым. В походе также участвовали свыше тысячи всадников, одетых в национальные костюмы.