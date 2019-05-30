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Сын Кадырова снялся в турецком сериале о становлении Османской империи 

РИА Новости + ещё 5 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Третий сын главы Чечни Рамзана Кадырова 11-летний Адам принял участие в съемках популярного турецкого сериала "Воскресший Эртугрул", который повествует о становлении Османской империи, сообщил глава администрации Шалинского района, дядя мальчика Турпал-Али Ибрагимов.
"Мой дорогой племянник Адам Кадыров принял участие в съемках популярного сериала "Воскресший Эртугрул"… В съемках фильма показал все свои способности с лучшей стороны", — написал Ибрагимов на своей странице в Instagram. Он также разместил на странице эпизод из фильма с участием мальчика.
Турецкий сериал "Воскресший Эртугрул", который пользуется большой популярностью в Чечне, основан на истории мусульманских тюрок-огузов, события происходят в XIII веке. История рассказывает о жизни Эртугрула-бея, отца Османа I — основателя Османской империи.
Глава Чечни ранее говорил, что он и его семья смотрят сериал. В конце 2018 года в ходе визита в Турцию он посетил съемочную площадку сериала и пригласил актеров и режиссера в Чечню. В конце апреля режиссер Боздаг Мехмет и актеры Дженгиз Джошкун и Нуреттин Сенмез, исполняющие главные роли, посетили Грозный и приняли участие в конном походе вместе с Кадыровым. В походе также участвовали свыше тысячи всадников, одетых в национальные костюмы.
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Комментарии
Общество , Адам Кадыров , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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