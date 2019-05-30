Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»

Ранее Онищенко, бывший главный санитарный врач России, заявил, что пожилым людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, рекомендовано умеренное питание. По его мнению, сочетание физических нагрузок с жизнью «чуть-чуть впроголодь» — самое эффективное средство борьбы с лишним весом.

«Онищенко прав», — заявил Гинзбург.

По словам диетолога, эксперименты на мышах, крысах и приматах доказали, что сокращение потребляемых в сутки калорий на 20 процентов ведет к увеличению продолжительности жизни и уменьшению вероятности смерти от возрастных заболеваний.

Гинзбург рассказал, что эффективность гипокалорийной диеты (с пониженным содержанием жиров и быстрых углеводов) подтверждают данные из зон, где количество столетних людей выше среднего — это Окинава в Японии, Сардиния в Италии и Пуэрто-Рико. Для жителей этих регионов характерно умеренное отношение к еде.

Диетолог предположил, что Онищенко обращался не к «бедной стране» в целом, а к людям с «хотя бы каким-то» достатком, которые могут позволить себе питаться избирательно.

Сам Онищенко, комментируя свои слова, заявил, что он не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь, а за то, чтобы у них не росли животы. Он подчеркнул, что у людей «за 50» питание должно быть «сдержанным» и низкокалорийным.