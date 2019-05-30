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Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь» 

Рамблер 35 минут назад
Диетолог Михаил Гинзбург поддержал совет депутата Госдумы Геннадия Онищенко «жить чуть-чуть впроголодь», заявив, что гипокалорийная диета продлевает жизнь. Об этом сообщает «Ура.ру».
Онищенко объяснил свой совет жить "чуть-чуть впроголодь"
Ранее Онищенко, бывший главный санитарный врач России, заявил, что пожилым людям, которые хотят избавиться от лишнего веса, рекомендовано умеренное питание. По его мнению, сочетание физических нагрузок с жизнью «чуть-чуть впроголодь» — самое эффективное средство борьбы с лишним весом.
«Онищенко прав», — заявил Гинзбург.
По словам диетолога, эксперименты на мышах, крысах и приматах доказали, что сокращение потребляемых в сутки калорий на 20 процентов ведет к увеличению продолжительности жизни и уменьшению вероятности смерти от возрастных заболеваний.
Гинзбург рассказал, что эффективность гипокалорийной диеты (с пониженным содержанием жиров и быстрых углеводов) подтверждают данные из зон, где количество столетних людей выше среднего — это Окинава в Японии, Сардиния в Италии и Пуэрто-Рико. Для жителей этих регионов характерно умеренное отношение к еде.
Диетолог предположил, что Онищенко обращался не к «бедной стране» в целом, а к людям с «хотя бы каким-то» достатком, которые могут позволить себе питаться избирательно.
Сам Онищенко, комментируя свои слова, заявил, что он не за то, чтобы пожилые люди жили впроголодь, а за то, чтобы у них не росли животы. Он подчеркнул, что у людей «за 50» питание должно быть «сдержанным» и низкокалорийным.
Комментарии21
Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума
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