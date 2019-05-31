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Моряки с судна Sea Shark вернулись в Россию 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: marinetraffic.com
Двое членов экипажа нефтяного танкера Sea Shark, задержанного в Египте в конце прошлого года, вернулись в Россию. Об этом сообщается на сайте Российского профессионального союза моряков (РПСМ).
Команда танкера, арестованного в декабре 2018 года за незаконный вход в территориальные воды Египта, состоит из 31 моряка, в том числе 17 граждан Украины, двух россиян, 11 граждан Индии, Филиппин и Шри-Ланки и одного гражданина Азербайджана. Ранее домой вернулась группа украинских моряков.
"Два российских моряка, члены экипажа … "Sea Shark" (флаг Панамы, ИМО 8919154) благополучно вернулись в Россию и уже находятся в кругу своих семей", — говорится в сообщении РПСМ.
По данным профсоюза, в течение полугода моряки находились на судне под охраной и содержались в комнатах для курения, где отсутствовали спальные места. "Все это время власти Египта пытались конфисковать груз — нефть, — однако капитан не разрешал выгрузку, так как у него не было уверенности в безопасности операции. Все, что происходило на борту, не только явное нарушение морского права, но и основных прав человека", — сообщает профсоюз моряков.
Как сообщалось ранее, власти Египта намеревались отпустить экипаж, оставив у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в 56 млн долларов.
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Общество , Египет , Филиппины , Шри-Ланка
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