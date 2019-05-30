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В Роспотребнадзоре рассказали о рисках купания в фонтанах 

RT на русском + ещё 6 39 минут назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
В Роспотребнадзоре предупредили, что купание в фонтанах чревато не только простудой, но и более серьёзными заболеваниями. Об этом сообщается в соответствующем заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
В ведомстве отметили, что вода в фонтанах редко обновляется и не обеззараживается. Кроме того, в них купаются собаки и птицы, которые зачастую являются переносчиками инфекций.
«Купание в фонтане может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, главную же опасность представляют энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», — говорится в тексте.
Также, как отметили в Роспотребнадзоре, во время купания в фонтане можно получить травму, в частности, вследствие падения.
Ранее, как передавала «Вечерняя Москва», глава столичного Департамента капитального ремонта Алексей Елисеев заявил о готовности мест массового отдыха населения к проведению летнего сезона.
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Общество , Алексей Елисеев , Роспотребнадзор
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