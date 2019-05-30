Счастье связано с "шестым сознанием" и "покоем ума", а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.
"Настоящее же счастье связано с шестым сознанием… В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания — ментальный… Подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера. А потому, если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем, вы можете сохранять покой ума", — сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о том, как быть счастливым.
По его словам, "в западном мире образование в целом направлено на обретение материальных ценностей", но "материальные ценности могут подарить нам только чувственные наслаждения". Люди также получают удовольствие от спортивных состязаний и зрелищ, от красивой музыки, от вкусной еды, приятных запахов, прикосновений, в том числе сексуального наслаждения.
"Ощущение счастья, которое они испытывают при этом, полностью основано на чувственном восприятии. Такое счастье непостоянно. Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания", — отметил духовный лидер.
Он подчеркнул, что "ментальное сознание — выше видов сознания, связанных с органами чувств".
"Но в силу того, что мы ведем материалистический образ жизни, мы становимся рабами чувственных переживаний", — констатировал Далай-лама.
Он призвал всех, осознанно желающих быть счастливыми, уходить от этого "рабства", "работать с ментальным уровнем" сознания — и достигать "покоя ума".
"Среди различных религиозных и философских традиций традиция монастыря-университета Наланды — самая современная и научная. Вы можете ее применять… Те, кто принадлежит к традиционным буддийским сообществам. Кроме того, сегодня все больше небуддистов среди россиян, в том числе профессура МГУ, проявляют интерес к традиции Наланды, к науке об уме. Это очень обнадеживающий знак. Сейчас ситуация действительно созревает. Поскольку Россия — это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума", — отметил Далай-лама.