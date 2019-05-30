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Россияне предложили лишить Онищенко зарплаты за совет жить впроголодь 

Ura.Ru 17 минут назад
Интернет-пользователи раскритиковали депутата Госдумы, экс-главного санитарного врача Геннадия Онищенко, посоветовавшего пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь». Идея насторожила и возмутила россиян.
«А почему он не советует жить чуть впроголодь нашим олигархам, чиновникам?» — поинтересовалась Ignatova Irina. ‏ «А бред у него с голодухи или от психиатрического заболевания?» — спросила tayga_102. «Значит надо пояса еще туже затянуть. А дырочек то уже не осталось», — заметила poteryashka2007. «Они итак живут впроголодь. Смотришь, как бабулечки покупают самые дешевые продукты, сердце кровью обливается», — написала paramonowa2010. «Предлагаю Онищенко не платить совсем зарплату», — прокомментировал AnzuaMr.
Бывший глава Роспотребнадзора ранее посоветовал пожилым россиянам заниматься физическими нагрузками и жить «чуть-чуть впроголодь». По мнению Онищенко, это поможет улучшить обменные процессы в организме и избавиться от лишнего веса, напоминает деловая газета «Взгляд».
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Общество , Видео , Социология , Геннадий Онищенко , Госдума , Роспотребнадзор , Деловая газета "Взгляд"
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