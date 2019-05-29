«Жить чуть-чуть впроголодь»: Онищенко дал совет пожилым россиянам

Такое сочетание, по мнению Онищенко, позволит избавиться от лишней массы тела и подкожного жира.

По словам депутата, физическая нагрузка показана, если позволяет сердце. При этом объем потребляемой пищи у пожилых людей должен быть снижен, поскольку обменные процессы в этом возрасте замедляются.

«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — сказал Онищенко в беседе с RNS.

Экс-главный санитарный врач также отметил, что любой человек с избыточным весом находится «пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания».

Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира.