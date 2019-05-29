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Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.
Комментируя результаты исследования Американского гериатрического общества, авторы которого отметили эффективность интервальных тренировок для борьбы с ожирением в пожилом возрасте Онищенко заявил, что «естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет». Он подчеркнул, что упражнения нужны, если «сердце позволяет».
По мнению Онищенко, пожилым людям следует в первую очередь снижать объем потребляемой пищи, поскольку у них замедлены обменные процессы.
«Сочетание — жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой — самое эффективное», — отметил он.
Ранее ученые из Американского гериатрического общества пришли к выводу, что физические упражнения помогают снизить риск преждевременной смерти среди пожилых людей с большим количеством брюшного жира. В исследовании приняли участие 77 человек в возрасте 70 лет, масса висцерального жира у которых превышала 1-2 килограмма.
В Минздраве отметили, что интервальные тренировки действительно отлично подходят для борьбы с ожирением в пожилом возрасте.
«Очень важно запомнить, что ожирение в пожилом возрасте необычное. Оно сопровождается не только увеличением жировой массы, как у молодых, но и снижением массы мышц», — заявила главный гериатр ведомства Ольга Ткачева.
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Общество , Ольга Ткачева , Геннадий Онищенко , Минздрав РФ , Госдума , Rambler News Service
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