«Теперь решился»: Собчак устроила переполох

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Собчак разыграла СМИ, «выдвинув» Варламова в «мэры» Петербурга 

Инфо 24 + ещё 2 23 минуты назад
Многие российские СМИ сообщили о решении блогера Ильи Варламова выдвинуть свою кандидатуру на выборы губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся 8 сентября. Эти сообщения были основаны на информации, появившейся на странице Варламова в Instagram.
«Ребят! Если честно в прошлый раз я побоялся, но теперь решился. Я выдвигаю свою кандидатуру на выборах мэра Санкт-Петербурга. Кац возглавит мой штаб и я рад что он меня уже поддержал. Надеюсь и на вас) Присоединяйтесь к моей кампании! Все подробности вечером в посте!» — говорилось в сообщении (цитата приводится без изменений).
Депутат муниципального собрания московского района Щукино от партии «Яблоко» Максим Кац, названный в этом посте главой штаба Варламова, сразу же назвал сообщение шуткой. По его словам, за 10 минут после его публикации к нему за комментариями обратились корреспонденты 19 СМИ.
При этом было известно, что сам Варламов находится на съемках YouTube-шоу Comment Out с Ксенией Собчак. Впоследствии выяснилось, что провокационное сообщение о предвыборных планах появилось в Instagram блогера как раз в связи с этими съемками.
«Господа, сегодня ко мне в гости пришла Ксения Собчак и предложила сыграть со мной в одну игру… Я согласился… ничто не предвещало беды! Надо было обменяться телефонами и каждый пишет пост друг другу в Инст. По правилам нельзя удалять и как-то комментировать час. Как вы поняли… этот пост написала Ксения. Я не выдвигаюсь в мэры Санкт-Петербурга, так как в Петербурге нет должности мэра, в губернаторы я тоже не выдвигаюсь. Прошу прощения у СМИ», — объяснил сам Варламов сначала в Twitter, а потом в виде «добавки» к исходному посту в Instagram.
Несколько дней назад о своем решении претендовать на пост губернатора Санкт-Петербурга заявил врио главы города Александр Беглов.
«Надо, чтобы город развивался и стал локомотивом развития нашей страны. Мы разработали с командой план, как развивать его. Поэтому я сделаю все, чтобы проекты на бумаге стали реальными делами», — пообещал чиновник.
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Комментарии2
Общество , Видео , Максим Кац , Александр Беглов , Ксения Собчак , Илья Варламов , Партия "Яблоко" , Санкт-Петербург
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