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В красноярском пансионате инвалидов возят на катафалке 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: Depositphotos
Надзорные органы проведут проверку частного пансионата, где инвалидов и пенсионеров перевозят на катафалке. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Сеть попали кадры, снятые местным телеканалом "Енисей", где видно, как жителей пансионата Назарово перевозят в лечебные отделения на машине ритуальной фирмы. Обеспечивают перевозку также сотрудники похоронного бюро.
Директор учреждения для инвалидов и пенсионеров сообщила, что ей приходится нанимать машины ритуальных фирм, поскольку приобретение специальных автомобилей требует специальных лицензий и стоит дороже. Большие траты не окупаются, поскольку в месяц производится перевозка всего пары больных.
Министерство здравоохранения края обратилось в надзорные органы с требованием провести проверку относительно пансионата.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила введение штрафов за отказ в оказании помощи инвалидам.
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Общество , Госдума , ТК "Енисей" , Назарово
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