В красноярском пансионате инвалидов возят на катафалке

Надзорные органы проведут проверку частного пансионата, где инвалидов и пенсионеров перевозят на катафалке. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Сеть попали кадры, снятые местным телеканалом "Енисей", где видно, как жителей пансионата Назарово перевозят в лечебные отделения на машине ритуальной фирмы. Обеспечивают перевозку также сотрудники похоронного бюро.

Директор учреждения для инвалидов и пенсионеров сообщила, что ей приходится нанимать машины ритуальных фирм, поскольку приобретение специальных автомобилей требует специальных лицензий и стоит дороже. Большие траты не окупаются, поскольку в месяц производится перевозка всего пары больных.

Министерство здравоохранения края обратилось в надзорные органы с требованием провести проверку относительно пансионата.