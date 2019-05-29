Храм святой Екатерины предложили построить на месте СИЗО

Мэрия Екатеринбурга опубликовала новый список возможных площадок для строительства храма Святой Екатерины. Перечень был дополнен пятью объектами, среди которых СИЗО на ул. Репина, 4, Шувакишский лесопарк, район детской городской больницы №9, Мельзавод и Ботаника.

Всего в списке оказалось 53 площадки. По данным пресс-службы администрации города, в электронную приёмную поступило почти 9 тыс. обращений граждан касательно мест для строительства храма. Приём писем будет завершён в четверг, 30 мая, отмечает URA.RU.

Первый список альтернативных площадок был обнародован в понедельник, 27 мая, писал News.ru. В нём фигурирует и сквер у драмтеатра, который защищают протестующие против строительства.

13 мая мирные митинги активистов против возведения храма в сквере переросли в столкновения с полицией. Протестующие повалили строительное ограждение и прорвались на территорию стройки. Их разгоняли силовики и неизвестные, применявшие слезоточивый газ. По итогам акции был арестован 21 человек.