Действия сотрудников Росгвардии на фестивале «Hip-Hop Mayday» в Москве, в результате которых были госпитализированы 18 человек, были адекватными ситуации, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Грибакин подчеркнул, что ведомство намерено и дальше действовать «адекватно», аналогично подобной ситуации, в рамках закона, информирует агентство «Москва»
Росгвардейцы и впредь будут реагировать, применяя необходимые средства… на нарушение любого вида закона, — заявил представитель Росгвардии.
Фестиваль «Hip-Hop Mayday» прошёл в российской столице 1 мая на стадионе «Лужники». Доступ на концертную площадку был перекрыт правоохранительными органами, кто-то из толпы начал бросать камни, из-за чего росгвардейцы стали избивать собравшихся людей. В результате 18 человек были госпитализированы с тяжёлыми травмами, один из зрителей подал заявление в Следственный комитет. Мужчина требует возбудить уголовное дело в отношении полицейских.
Ранее Госдума приняла закон, упрощающий приём на службу по контракту в Росгвардию лиц, имеющих специальные звания полиции. По мнению председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарёва, документ обеспечит сохранение и укрепление кадрового состава ведомства при переводе росгвардейцев на военную службу. В частности, станет возможным перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими аттестации, медицинского освидетельствования, а также без проверок соответствия по уровню образования, квалификации и физподготовки. Решение, по словам Пискарёва, существенно сократит временные и финансовые затраты, информировал News.ru.