Рогвардия считает адекватным избиение зрителей на рэп-фестивале

Действия сотрудников Росгвардии на фестивале «Hip-Hop Mayday» в Москве , в результате которых были госпитализированы 18 человек, были адекватными ситуации, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин

Грибакин подчеркнул, что ведомство намерено и дальше действовать «адекватно», аналогично подобной ситуации, в рамках закона, информирует агентство «Москва»

Росгвардейцы и впредь будут реагировать, применяя необходимые средства… на нарушение любого вида закона, — заявил представитель Росгвардии.

Фестиваль «Hip-Hop Mayday» прошёл в российской столице 1 мая на стадионе «Лужники». Доступ на концертную площадку был перекрыт правоохранительными органами , кто-то из толпы начал бросать камни, из-за чего росгвардейцы стали избивать собравшихся людей. В результате 18 человек были госпитализированы с тяжёлыми травмами, один из зрителей подал заявление в Следственный комитет . Мужчина требует возбудить уголовное дело в отношении полицейских.