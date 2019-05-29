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В «Союзе отцов» объяснили предложение ввести отцовский капитал 

RT на русском 1 час назад
Фото: © pixabay.com
Исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с Nation News объяснил предложение Общественной палаты России о введении отцовского капитала — субсидии за рождение третьего ребёнка в семье.
«Материнский капитал — это, безусловно, положительный шаг в сторону института семьи. Но остро стоит вопрос о сохранении традиционных семейных ценностей, авторитета отцовства и изменения общественного мнения в плане концентрации внимания именно на отцовстве», — заявил Солёнов.
По его словам, они хотели учредить «отцовскую славу» для мужчин, которые могли бы передать свои родительские навыки.
Солёнов добавил, что инициатива в целом встречает положительные отклики.
Ранее глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН прокомментировал предложение Общественной палаты России.
RT на русском: последние новости
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