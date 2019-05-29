В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу

В марте ведомство возбудило против компании "Успех" дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб жителей Приморского района на рекламу при входе в суши-бар, название которого, якобы представляющее собой перевод фразы "день недели суббота" с японского языка, имело сходство с нецензурным выражением.

"Двадцать третьего мая состоялось заключительное заседание комиссии антимонопольного органа по рассмотрению дела, возбужденного в отношении ООО "Успех"… В ходе указанного заседания директор ООО "Успех" представила комиссии доказательства закрытия своей организации", — говорится в сообщении УФАС.

Как уточняет городское антимонопольное ведомство, несмотря на это, УФАС усмотрело нарушение закона о рекламе в действиях владельца бара, которому теперь грозит до 500 тысяч рублей штрафа.

УФАС отмечает также, что директор компании письменно извинилась перед горожанами, которых оскорбило название бара.