Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу.
В марте ведомство возбудило против компании "Успех" дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб жителей Приморского района на рекламу при входе в суши-бар, название которого, якобы представляющее собой перевод фразы "день недели суббота" с японского языка, имело сходство с нецензурным выражением.
"Двадцать третьего мая состоялось заключительное заседание комиссии антимонопольного органа по рассмотрению дела, возбужденного в отношении ООО "Успех"… В ходе указанного заседания директор ООО "Успех" представила комиссии доказательства закрытия своей организации", — говорится в сообщении УФАС.
Как уточняет городское антимонопольное ведомство, несмотря на это, УФАС усмотрело нарушение закона о рекламе в действиях владельца бара, которому теперь грозит до 500 тысяч рублей штрафа.
УФАС отмечает также, что директор компании письменно извинилась перед горожанами, которых оскорбило название бара.
"Мне очень жаль, что вывеску нашего заведения читали маленькие дети. Именно поэтому мы сняли данную вывеску и впредь ее не размещаем. Также по причине аморального названия мы продали бизнес и на данный момент наша компания никакой деятельности не ведет. Еще раз приношу свои извинения за данное название", — приводит ведомство выдержки из заявления руководителя компании "Успех".
Последние новости
Экс-президент Украины: зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство Танк, который сделал немецкую армию почти беспомощной Студентка медицинского вуза годами публично глумилась над пациентами
Комментарии
Общество , ФАС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко18
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове28
Школьница умерла во время ЕГЭ131
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся131
Еще одна мать-"кукушка" объявилась в Подмосковье
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:58
Атака на Крымский мост: Киеву пообещали ответ
Конфликты Армия
04:12
Школьница умерла во время ЕГЭ
Происшествия
00:52
Турция оказалась в плачевном состоянии
В мире Ближний Восток
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
01:00
«Это уже не политика, это маразм…»
Шоу-бизнес
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение