Компания "Успех", в отношении которой было возбуждено антимонопольное дело из-за рекламы ее суши-бара, чье название горожане сочли непристойным, закрыла это заведение и извинилась перед жителями ближайших домов, сообщает в среду управление ФАС (УФАС) по Санкт-Петербургу.
В марте ведомство возбудило против компании "Успех" дело по признакам нарушения закона о рекламе после жалоб жителей Приморского района на рекламу при входе в суши-бар, название которого, якобы представляющее собой перевод фразы "день недели суббота" с японского языка, имело сходство с нецензурным выражением.
"Двадцать третьего мая состоялось заключительное заседание комиссии антимонопольного органа по рассмотрению дела, возбужденного в отношении ООО "Успех"… В ходе указанного заседания директор ООО "Успех" представила комиссии доказательства закрытия своей организации", — говорится в сообщении УФАС.
Как уточняет городское антимонопольное ведомство, несмотря на это, УФАС усмотрело нарушение закона о рекламе в действиях владельца бара, которому теперь грозит до 500 тысяч рублей штрафа.
УФАС отмечает также, что директор компании письменно извинилась перед горожанами, которых оскорбило название бара.
"Мне очень жаль, что вывеску нашего заведения читали маленькие дети. Именно поэтому мы сняли данную вывеску и впредь ее не размещаем. Также по причине аморального названия мы продали бизнес и на данный момент наша компания никакой деятельности не ведет. Еще раз приношу свои извинения за данное название", — приводит ведомство выдержки из заявления руководителя компании "Успех".