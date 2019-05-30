Путин заявил, что власти обсуждают новые меры поддержки семей с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что власти обсуждают новые меры государственной поддержки семей с детьми. Об этом он сказал на церемонии вручения орденов "Родительская слава".

"Вы знаете об уже принятых решениях в сфере демографического развития, демографической политики: это и снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, и дополнительные выплаты и пособия, и льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах, — подчеркнул президент. — И мы обязательно продолжим эту работу. Мы будем думать, есть определенные идеи, как дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку".

Глава государства выразил уверенность, что приоритетной задачей государства, всего общества, традиционных религий остается поддержка семей с детьми. "В современном полном противоречий мире принципиальная задача — укреплять сам престиж отцовства и материнства, общественный статус тех, кто растит и воспитывает много детей, дарит счастье, тепло семейного очага тем, кто остался без попечения родителей, оказался в трудной жизненной ситуации в юном возрасте, — заявил он, обращаясь к гостям церемонии. — Такие семьи, такие люди, как вы, — достояние и благословение нашей страны. И мы будем стремиться к тому, чтобы их только прибывало".