Творчество Быкова проверили на экстремизм

«В частности, в отношении писателя Быкова основания для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли», — сказал Чайка, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, передает РИА «Новости».

Ранее депутат «Справедливой России» Анатолий Вишняков задался вопросом, «для чего писатель … писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего», упомянув также «писательницу [ Елену ] Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, а русские сами морили себя голодом» и фильм «Четыре дня в мае», где «советский офицер вместе с фашистами уничтожает наш танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек».

«Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами, пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?» — заявил Вишняков.

Чайка ответил депутату, что прокуратура проверила данные факты, и пришла к выводу, что состав преступления в действии этих лиц отсутствует.

Напомним, в начале мая Елена Чижова написала статью, в которой утверждала, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады, однако историки позицию писательницы не поддержали.