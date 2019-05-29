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Творчество Быкова проверили на экстремизм 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Генпрокуратуры Юрий Чайка сообщил, что состава какого-либо преступления, в том числе экстремизма, в творчестве писателя Дмитрия Быкова нет.
«В частности, в отношении писателя Быкова основания для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли», — сказал Чайка, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, передает РИА «Новости».
Ранее депутат «Справедливой России» Анатолий Вишняков задался вопросом, «для чего писатель … писатель Быков пишет книгу о предателе Власове, призывает расчленить Россию ради будущего», упомянув также «писательницу [Елену] Чижову, которая пишет, что блокаду Ленинграда устроил Сталин, а русские сами морили себя голодом» и фильм «Четыре дня в мае», где «советский офицер вместе с фашистами уничтожает наш танковый батальон за намерение изнасиловать немецкий приют девочек».
«Во всем этом беззаконии и идеологической диверсии позиция прокуратуры негосударственная, зачастую с двойными стандартами, пропаганда нацизма не преследуется, а уголовные дела заводятся на тех, кто защищает русскую историю. Откуда избирательность в статье по экстремизму?» — заявил Вишняков.
Чайка ответил депутату, что прокуратура проверила данные факты, и пришла к выводу, что состав преступления в действии этих лиц отсутствует.
Напомним, в начале мая Елена Чижова написала статью, в которой утверждала, что Сталин способствовал планам Гитлера уничтожить Ленинград во время блокады, однако историки позицию писательницы не поддержали.
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Общество , Юрий Чайка , Дмитрий Быков , Елена Чижова , Генпрокуратура РФ , Госдума , Справедливая Россия , РИА Новости
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