Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию

Президент обязал российские медучреждения пускать родных пациентов в подразделения для интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается допускать в реанимационные отделения родственников больных. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.

«Предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий», — говорится в тексте принятого закона.

Так, в ближайшем времени Минздрав РФ должен будет утвердить общие правила посещения пациентов родственников в медицинских учреждениях.

Впервые вопрос о допуске в реанимацию был поднят во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Для его принятия потребовались три года и множество поправок.