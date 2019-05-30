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Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент обязал российские медучреждения пускать родных пациентов в подразделения для интенсивной терапии и реанимационных мероприятий.
Владимир Путин подписал закон, согласно которому разрешается допускать в реанимационные отделения родственников больных. Официальный документ опубликован на портале правовой информации.
«Предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий», — говорится в тексте принятого закона.
Так, в ближайшем времени Минздрав РФ должен будет утвердить общие правила посещения пациентов родственников в медицинских учреждениях.
Впервые вопрос о допуске в реанимацию был поднят во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2016 году. Для его принятия потребовались три года и множество поправок.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ
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