Познер назвал страны, которые идут «наиболее правильным путем»

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос подписчика, о том, какие государства, по его мнению, в настоящее время идут более правильным путем.

«Я большой поклонник нордических государств, то есть Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Я считаю, что там общественно-политическое устройство в наибольшей степени соответствует моим взглядам на то, как люди должны жить», — заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.

По его словам, то как устроена жизнь в этих четырех странах — «наиболее правильно».

В то же время журналист отметил, что «выражение „правильный путь“ — это очень субъективная вещь». «Для одного — одно правильно, для другого — совсем другое», — добавил Познер.