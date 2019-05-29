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Познер назвал страны, которые идут «наиболее правильным путем» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос подписчика, о том, какие государства, по его мнению, в настоящее время идут более правильным путем.
«Я большой поклонник нордических государств, то есть Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии. Я считаю, что там общественно-политическое устройство в наибольшей степени соответствует моим взглядам на то, как люди должны жить», — заявил Познер, слова которого приводятся на его сайте.
По его словам, то как устроена жизнь в этих четырех странах — «наиболее правильно».
В то же время журналист отметил, что «выражение „правильный путь“ — это очень субъективная вещь». «Для одного — одно правильно, для другого — совсем другое», — добавил Познер.
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Общество , Владимир Познер , Норвегия , Швеция
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