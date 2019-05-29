Могут ли в России досматривать смартфоны граждан? 

В китайских аэропортах во время пограничного контроля у россиян могут потребовать доступ к переписке в мессенджерах, чтобы узнать реальную цель поездки, и если она будет не соответствовать заявленной, в Китай не пустят, предупредило Генконсульство России в Гуанчжоу. Дипучреждение попросило китайские компетентные органы объяснить необходимость этих мер. Зачем потребовалась такая практика и к чему она ведет?
Комментарий Георгия Бовта:
О полной неприкосновенности личной информации не приходится говорить уже давно. Однако всякая новость о том, что компетентные органы другой страны, живущей по неизвестным вам законам, могут вторгнуться в вашу личную жизнь, вызывает беспокойство.
К примеру, в США проверку смартфонов и ноутбуков методом случайной выборки ввели около пяти лет назад: сначала в отношении путешествующих через океан, а затем и для внутренних перелетов. В 2017 году их примеру последовали власти Канады. Правда, там «обыскивают» только электронные устройства больше смартфона. В США же интересуются и содержимым телефона.
Счет идет на десятки тысяч случаев таких проверок в год. Причем Администрация транспортной безопасности США, которая ведает безопасностью в аэропортах, предельно закрыта и по поводу критериев, по которым пассажир выбирается для проверки, и по поводу того, что могут искать на его смартфоне. Судебные иски правозащитных организаций, требовавших хотя бы раскрыть критерии таких досмотров, пока не принесли результатов.
Проверить могут текстовые сообщения, переписку в мессенджерах, аккаунты в соцсетях, фотографии и другую частную информацию — без предъявления ордера на обыск и даже без объяснения повода для досмотра. Если кто-то думает, что может спрятать конфиденциальную информацию в облаке, он ошибается: случаи требований открыть и такую информацию были. А не откроете — в страну не пустят.
А как в России? Да примерно как в известной, но перефразированной поговорке: если вас еще не обыскали, то это не ваша заслуга, а недоработка компетентных органов. И чем больше появляется информации о том, чем занимаются по этой части китайцы или американцы, тем больше шансов, что «компетентные начальники», воскликнув «А что, так можно было?», усилят внедрение такой практики и в России, сославшись, как это бывает в подобных случаях, на международный опыт.
Российская таможня и сейчас имеет право на так называемый информационный досмотр. Раньше часто проверяли, не пиратская ли операционная система. Сейчас поводов еще больше. Можно поискать на вашем ноутбуке, например, пиратские фильмы.
А какой простор дает антитеррористическое законодательство! Вдруг на вашем смартфоне есть «экстремистский» материал? У вас могут изъять любой электронный носитель, составив акт «отбора проб и образцов». Если есть пароль, попросят ввести. Таможенник будет исходить из запрета ввоза, вывоза и даже транзита на печатных, аудиовизуальных и иных носителях информации материалов порнографического характера, содержащих призыв к осуществлению экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма, с нацистской атрибутикой или символикой, незаконно изготовленной агитацией, а также любой другой информации, которая «может причинить вред политическим или экономическим интересам государства, здоровью и нравственности граждан». Так сказано в Таможенном кодексе. В том числе на таможенные органы возложена функция защиты прав интеллектуальной собственности.
Отечественное законодательство никак не регулирует процедуру досмотра, например, смартфона. Ничего не сказано о том, можно ли запускать приложения и изучать файлы в его памяти.
Российские компетентные органы не зарекомендовали себя как надежные защитники частной информации граждан. Она периодически утекает в открытый доступ, ею торгуют, и, по сути, никто не несет за это ответственности. Можно даже предположить, что право «информационного досмотра» может быть использовано для провокаций против неугодных властям лиц: им могут, например, «подбросить» противоправный контент, изъяв на время электронный носитель.
Так что если вам есть что скрывать от органов или вы просто не готовы к информационному стриптизу со стороны что китайских, что американских, что отечественных правоохранителей, то путешествуйте с кнопочным телефоном без выхода в интернет, на каждую поездку покупайте новый чистый ноутбук, а конфиденциальные данные храните на бумажных носителях в зашифрованном виде. О методах шифрования перечитайте «Пляшущих человечков» Артура Конан Дойля.