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Одиноких женщин назвали самыми счастливыми людьми 

Lenta.ru 39 минут назад
Незамужние и бездетные женщины — самые счастливые люди в обществе, заявил психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. Об этом сообщает The Guardian.
По наблюдению ученого, большинство людей признают, что счастливы состоять в браке, если их супруг или супруга в момент опроса находятся рядом. Долан добавил, что в действительности от брака выигрывают только мужчины. «Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут», — пояснил профессор. По его словам, женщины, напротив, не получают никакой пользы от замужества: «им приходится со многим мириться, и они раньше умирают».
Долан отметил, что многие одинокие женщины чувствуют себя несчастными потому, что в обществе укоренен стереотип о браке и детях как признаках успеха.
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