В России могут ввести отцовский капитал

Зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко подготовил доклад о способах обеспечения устойчивого естественного прироста населения. Одним из предложений является введение аналога материнского капитала — отцовского.

Субсидия будет выплачиваться один раз при появлении третьего и последующих детей. При этом все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а их родители — находиться в зарегистрированном браке.

Отцовский капитал не будет исключать материнский и будет сопоставим с ним по размеру — 453 тысячи рублей.

По словам Рыбальченко, в нынешних государственных программах поддержки семей роль отцов недооценена, поэтому отцовский капитал необходим — он поддержит ответственное отцовство, а также скажется на росте рождаемости.

«Ведь, по исследованиям социологов, третьего ребенка "заказывает" отец», — объяснил он.

Доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в июне будет направлен в правительство, а также в рабочую группу по подготовке доклада Государственному совету России о реализации нацпроекта «Демография».