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В России могут ввести отцовский капитал 

Рамблер + ещё 5 38 минут назад
В России может появиться отцовский капитал. С такой идеей, как пишут «Известия», выступила Общественная палата.
Зампред комиссии ОП по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко подготовил доклад о способах обеспечения устойчивого естественного прироста населения. Одним из предложений является введение аналога материнского капитала — отцовского.
Субсидия будет выплачиваться один раз при появлении третьего и последующих детей. При этом все дети должны быть рождены и воспитываться в одной семье, а их родители — находиться в зарегистрированном браке.
Отцовский капитал не будет исключать материнский и будет сопоставим с ним по размеру — 453 тысячи рублей.
По словам Рыбальченко, в нынешних государственных программах поддержки семей роль отцов недооценена, поэтому отцовский капитал необходим — он поддержит ответственное отцовство, а также скажется на росте рождаемости.
«Ведь, по исследованиям социологов, третьего ребенка "заказывает" отец», — объяснил он.
Доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в июне будет направлен в правительство, а также в рабочую группу по подготовке доклада Государственному совету России о реализации нацпроекта «Демография».
Комментарии4
Общество , Видео , Общественная палата России , газета "Известия"
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