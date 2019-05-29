Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Конченый идиот»: в эфире «России 1» случился скандал 

Рамблер + ещё 5 36 минут назад
Политолог Николай Платошкин в эфире канала «Россия» пожелал развала «бандеровской» власти на Украине и был назван за это конченным идиотом.
Инцидент произошел на шоу «60 минут». Россиянин Платошкин, дипломат и историк, заявил, что не желает Украине добра, а желает развала «бандеровской» власти.
По его словам, к развалу страну ведет президент Владимир Зеленский, который, уверен Платошкин, однажды «сядет».
В свою очередь, украинский политолог Александр Семченко назвал реплики российского коллеги маразмом, а самого Платошкина — конченным идиотом. По словам украинца, именно такие люди как его оппонент разжигают ненависть к России на Украине.
После слов о маразме Семченко и Платошкин коротко обсудили жен друг друга, а после упоминания слов «конченный идиот» россиянин покинул студию, по пути останавливаясь и молча указывая рукой на продолжавшего говорить украинца.
Общество , Видео , Александр Семченко , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы США по дестабилизации России492
Названа главная опасность для Крымского моста29
Названа причина падения рейтинга Путина747
Почему ополчение Донбасса воюет лучше украинских добробатов3
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Неожиданный поворот в «российском скандале» в Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение