«Конченый идиот»: в эфире «России 1» случился скандал

Политолог Николай Платошкин в эфире канала «Россия» пожелал развала «бандеровской» власти на Украине и был назван за это конченным идиотом.

Инцидент произошел на шоу «60 минут». Россиянин Платошкин, дипломат и историк, заявил, что не желает Украине добра, а желает развала «бандеровской» власти.

По его словам, к развалу страну ведет президент Владимир Зеленский , который, уверен Платошкин, однажды «сядет».

В свою очередь, украинский политолог Александр Семченко назвал реплики российского коллеги маразмом, а самого Платошкина — конченным идиотом. По словам украинца, именно такие люди как его оппонент разжигают ненависть к России на Украине.

После слов о маразме Семченко и Платошкин коротко обсудили жен друг друга, а после упоминания слов «конченный идиот» россиянин покинул студию, по пути останавливаясь и молча указывая рукой на продолжавшего говорить украинца.