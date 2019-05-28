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Эксперт покинул студию «России 1» из-за оскорбления украинского политолога 

РИА Новости 50 минут назад
Российский и украинский политологи Николай Платошкин и Александр Семченко поспорили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили.
Платошкин поприветствовал решение украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Саакашвили гражданства.
"Практика показывает, что везде, где Саакашвили — там хайп, бардак и раздрай. Это здорово", — цитируют российского политолога "Вести".
Это заявление возмутило его оппонента, который назвал Платошкина "конченым идиотом".
После такого обращения российский эксперт покинул студию.
При этом после его ухода ведущая Ольга Скабеева попыталась объяснить позицию Платошкина: по ее словам, таким образом политолог критиковал украинские власти, а не народ.
Ранее Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили украинского гражданства, экс-губернатор Одесской области уже пообещал вернуться на Украину в среду.
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Общество , Видео , Александр Семченко , Владимир Зеленский , Михаил Саакашвили , Грузия
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