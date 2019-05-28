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В РПЦ заявили о преимуществе американских храмов над российскими 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Соединенных Штатах храмов в 10 раз больше, чем в России, сообщил глава пресс-службы патриарха Александр Волков, пишут РИА Новости.
По его словам, в США насчитывается 300-400 тысяч церквей различных конфессий.
«У нас, конечно, на порядок меньше»,
— сказал он, отметив, что в России новые храмы строятся быстрее, чем в Америке.
Ранее патриарх Кирилл объявил, что в России ежедневно появляется по три новых православных храма. По его информации, за последние 10 лет было построено девять тысяч религиозных зданий. Глава РПЦ утверждал, что противники постройки соборов служат Сатане. Волков добавлял, что русские люди в здравом уме и «адекватном нравственном состоянии» не могут протестовать против строительства храмов.
В середине мая в Екатеринбурге начались протесты против строительства собора Святой Екатерины на месте сквера в центре города. В течение недели горожане собирались возле стройки, неоднократно прорывались через забор, вступали в борьбу с охранниками и силовиками. 30 человек приговорили к административным арестам до 15 суток.
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Комментарии1
Общество , Александр Волков , РПЦ , РИА Новости , США
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