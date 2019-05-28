Сын Павла Лунгина опроверг информацию о нахождении известного режиссера в реанимации

Во вторник, 28 мая, появилась информация, что в одну из московских больниц попал известный режиссер Павел Лунгин . Якобы его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что сразу после обследования знаменитого пациента экстренно отправили в реанимацию и он в тяжелом состоянии.

Но буквально спустя час, сын Павла Лунгина опроверг данные новости. Он уверяет, что отец находится в больнице на плановых процедурах. Его состояние стабильно и уже в четверг, 30 мая, его выпишут.

«Он действительно находится в больнице, но там плановые процедуры. Все с ним хорошо», — заявил телеканалу «360» Александр Лунгин.

Сценарист предположил, что новости о реанимации родились не на пустом месте. Павел Лунгин действительно провел одну ночь в реанимации, но таковы правила больницы. После одной из процедур всех пациентов определяют в специальный бокс для наблюдения и экстренной помощи.