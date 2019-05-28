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Сын Павла Лунгина опроверг информацию о нахождении известного режиссера в реанимации 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: РИА Новости
Во вторник, 28 мая, появилась информация, что в одну из московских больниц попал известный режиссер Павел Лунгин. Якобы его госпитализировали из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что сразу после обследования знаменитого пациента экстренно отправили в реанимацию и он в тяжелом состоянии.
Но буквально спустя час, сын Павла Лунгина опроверг данные новости. Он уверяет, что отец находится в больнице на плановых процедурах. Его состояние стабильно и уже в четверг, 30 мая, его выпишут.
«Он действительно находится в больнице, но там плановые процедуры. Все с ним хорошо», — заявил телеканалу «360» Александр Лунгин.
Сценарист предположил, что новости о реанимации родились не на пустом месте. Павел Лунгин действительно провел одну ночь в реанимации, но таковы правила больницы. После одной из процедур всех пациентов определяют в специальный бокс для наблюдения и экстренной помощи.
К 9 мая Павел Лунгин представил свой новый фильм«Братство», который рассказывает о события в Афганистане. По словам режиссера, кинолента была сделана с уважением к тем, кто служил в данной стране. Но помимо подвигов наших солдат, режиссер включил в ленту истории о воровстве и грабежах. Именно этот момент встретили негативно в Совфеде. Сенаторы призвали не выпускать данную картину в широкий прокат, так как она искажает историю. Лунгин оказался возмущен данным заявлением, пишет сайт argumenti.ru.
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Комментарии
Общество , Павел Лунгин , Александр Лунгин , Совет Федерации
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