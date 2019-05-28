Режиссер Лунгин попал в больницу

Режиссер Павел Лунгин попал в больницу

Российский режиссер Павел Лунгин попал в больницу, передает радиостанция «Говорит Москва».

Телеграм-канал Mash сообщил , что Лунгин находится в реанимации из-за проблем с сердцем, его состояние оценивается как тяжелое.

В больнице, куда был госпитализирован Лунгин, опровергли эту информацию и сообщили «Говорит Москва», что режиссер лежит в обычной палате на плановом обследовании.

Павел Лунгин — режиссер картин «Такси-блюз», «Свадьба», «Олигарх», «Остров», «Царь», «Дама Пик», «Братство»; дважды лауреат Каннского кинофестивая.