Режиссер Лунгин попал в больницу

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Режиссер Павел Лунгин попал в больницу 

Рамблер + ещё 10 45 минут назад
Российский режиссер Павел Лунгин попал в больницу, передает радиостанция «Говорит Москва».
Телеграм-канал Mash сообщил, что Лунгин находится в реанимации из-за проблем с сердцем, его состояние оценивается как тяжелое.
В больнице, куда был госпитализирован Лунгин, опровергли эту информацию и сообщили «Говорит Москва», что режиссер лежит в обычной палате на плановом обследовании.
Павел Лунгин — режиссер картин «Такси-блюз», «Свадьба», «Олигарх», «Остров», «Царь», «Дама Пик», «Братство»; дважды лауреат Каннского кинофестивая.
Общество , Видео , Павел Лунгин , Радиостанция "Говорит Москва"
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