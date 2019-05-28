РПЦ откроет храм в Вестеросе

"Присутствие русского православия, Русской православной церкви в Европе — вещь совершенно естественная, востребованная, и востребованная, в первую очередь, нашими прихожанами, людьми, которые там проживают. Регулярное, можно сказать, открытие русских храмов в Европе говорит о том, что Русская православная церковь здесь находится не где-то сбоку, а в центре церковной повестки", — сказал Волков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По его словах, в новых храмах нуждаются прихожане РПЦ в странах Европы, которые являются не только выходцами из России, но и жителями Молдавии, Украины Белоруссии и других стран, — "чадами Русской православной церкви там, в Европе".

"Поэтому храмовое строительство в Европе будет продолжаться и развиваться", — заверил пресс-секретарь патриарха.

В ходе визита в Страсбург 25-27 мая патриарх Кирилл освятил собор Всех святых в Страсбурге. По информации Волкова, сейчас в ходе активного строительства находится еще несколько храмов РПЦ в Европе, в частности, храм на Кипре (в Лимасоле) и храм в Швеции (в Вестеросе), которые через некоторое время уже будут введены в эксплуатацию.

"Я, честно говоря, не знаю — так, навскидку, — как обстоит дело в других поместных православных церквах, но, по моей информации, другие поместные православные церкви в последние годы не открывали свои новые храмы в странах Европы. Слава Богу, Русская церковь здесь являет собой некоторое исключение, и это очень важное свидетельство о развитии Русской православной церкви", — заключил священник.