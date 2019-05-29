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Международный песенный фестиваль пройдёт 15 июня в Карелии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: pixabay.com
Международный песенный фестиваль пройдёт в Сортавале 15 июня, сообщает KarelInform.ru. Его посвятят 100-летию Карелии.
Каждый из 18 районов республики будет представлен по меньшей мере одним хором.
Всего на фестиваль приедут более 60 хоров и ансамблей из Карелии, а также из Московской, Ленинградской и Архангельской областей, Удмуртии. Кроме того, ожидаются гости из Финляндии и Эстонии.
Фестиваль будет посвящён и 170-летию выхода второго дополненного издания карело-финского эпоса «Калевала».
Ранее URA.RU сообщало о проверке готовности площадок к Дягилевскому фестивалю в Пермском крае.
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Общество , ИА "Карелинформ" , Республика Карелия
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