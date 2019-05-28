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Воробьев поручил продолжить программу ремонта подъездов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: thedailybeast.com
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить программу ремонта подъездов многоквартирных домов в 2020 году. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 28 мая.
Он подчеркнул, что при выполнении работ необходимо учитывать мнение местных жителей.
«Приемка каждого подъезда идет только с подписью управдома, жителей. В этом году программа будет продолжена. Очень важен диалог с жителями», — сказал губернатор.
В декабре прошлого года Воробьев высоко оценил результаты благоустройства региона, в частности, состояние подъездов и дворов.
Программа капремонта подъездов проходит в регионе третий год подряд. В этом году планируется привести в порядок 2,5 тысячи объектов. Всего за время действия программы отремонтировано 70 тысяч подъездов, говорится на сайте областного правительства.
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Общество , Андрей Воробьев , Московская область
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