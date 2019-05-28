«Козлищи»: Соловьев вновь оскорбил протестующих екатеринбуржцев

Российский телеведущий Владимир Соловьев продолжает оскорблять противников строительства храма в центре Екатеринбурга . На этот раз он их назвал не только «бесами», но и «козлищами».

«В Екатеринбурге есть бесы, их корежит, когда они о себе слышат! И выползают они из всех щелей. Но есть и люди верующие. Есть и те, которые не верят, но не бесы. Но бесовское толкает людей на то, чтобы вскрывать себе кровеносные сосуды и писать кровью что-то, — сказал Соловьев в утреннем эфире авторской программы на радио «Вести FM».

По мнению журналиста, те люди, которые желают спасти сквер — «агнцы», а те, кто был за снос забора — «козлищи».

Кроме того, Соловьев высказался о необходимости отделять горожан, мирно защищающих свои интересы от «бесов, кидающих камни, бутылки с кислотой в полицию».

По его словам, происходящее сейчас в Екатеринбурге — проявление войны между местными элитам, которые «втянули многих людей в блуд».

21 мая в эфире все той же программы «Вести FM» Владимир Соловьев пообещал приехать в Екатеринбург и «гонять чертей».

Позже Владимир Соловьев в Москве встретился с уральским общественником, который ранее угрожал дать журналисту «крепкого леща» за оскорбления екатеринбуржцев. Позже Дербенев признался URA.RU, что его встреча с Соловьевым была насыщенной, но без рукоприкладства.