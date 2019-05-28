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Россиян будут лечить по-новому 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Лечение в России будет происходить по-новому — профилактическое направление усилено, а больные получили право на второе мнение. Об этом пишет «Российская газета».
Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования».
Согласно новым правилам, в течение двух ближайших лет в стране для оценки «базового уровня» здоровья граждан будут проведены диспансеризация и профилактический осмотр населения.
В результате граждане будут отнесены к той или иной группе здоровья, а те, у кого будут найдены хронические болезни, будут поставлены под диспансерное наблюдение. Не менее одного раза в год медики и страховщики будут вызывать таких пациентов в больницу на обследование.
Новые правила гарантируют пациентам, усомнившимся в качестве диагностики или лечения, их экспертизу, а также второе мнение — дистанционную консультацию другого специалиста.
Кроме того, отныне страховые компании обязаны реагировать на обращения и жалобы своих клиентов, например, о взимании платы за бесплатные медицинские услуги, долгом ожидании очереди на исследование и тому подобное.
Комментарии1
Общество , Минздрав РФ , "Российская газета"
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