Россиян будут лечить по-новому

Лечение в России будет происходить по-новому — профилактическое направление усилено, а больные получили право на второе мнение. Об этом пишет «Российская газета».

Сегодня вступил в силу приказ Министерства здравоохранения «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования».

Согласно новым правилам, в течение двух ближайших лет в стране для оценки «базового уровня» здоровья граждан будут проведены диспансеризация и профилактический осмотр населения.

В результате граждане будут отнесены к той или иной группе здоровья, а те, у кого будут найдены хронические болезни, будут поставлены под диспансерное наблюдение. Не менее одного раза в год медики и страховщики будут вызывать таких пациентов в больницу на обследование.

Новые правила гарантируют пациентам, усомнившимся в качестве диагностики или лечения, их экспертизу, а также второе мнение — дистанционную консультацию другого специалиста.

Кроме того, отныне страховые компании обязаны реагировать на обращения и жалобы своих клиентов, например, о взимании платы за бесплатные медицинские услуги, долгом ожидании очереди на исследование и тому подобное.