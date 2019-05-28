Титов предложил официально разрешить в России открывать «котокафе»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает официально разрешить в России так называемые "котокафе" — заведения, где посетители могут перекусить и пообщаться с кошками, при условии что все животные будут привиты и здоровы. Такое предложение содержится в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

В докладе приводятся примеры избыточных требований, которые сейчас предъявляются к российскому бизнесу.

По данным бизнес-омбудсмена, действующие в России санитарные нормы для заведений общепита содержат огромное количество таких устаревших требований, которые остались со времен советской модели контроля "типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР".

В частности, эти правила, не допускают содержания животных в залах для посетителей. Запрет распространяется не только на кошек и собак: по действующим нормам рестораны и кафе не вправе держать даже рыбок в аквариумах и птиц в клетках.

Между тем так называемые "котокафе", где посетители могут заказать перекус и пообщаться с животными, набирает популярность в мире. Несколько таких заведений ранее появлялись и в России, но были закрыты по требованию органов надзора.

Авторы доклада предлагают отменить этот запрет, установив требования к здоровью животных и наличию у них прививок.