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Титов предложил официально разрешить в России открывать «котокафе» 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает официально разрешить в России так называемые "котокафе" — заведения, где посетители могут перекусить и пообщаться с кошками, при условии что все животные будут привиты и здоровы. Такое предложение содержится в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В докладе приводятся примеры избыточных требований, которые сейчас предъявляются к российскому бизнесу.
По данным бизнес-омбудсмена, действующие в России санитарные нормы для заведений общепита содержат огромное количество таких устаревших требований, которые остались со времен советской модели контроля "типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР".
В частности, эти правила, не допускают содержания животных в залах для посетителей. Запрет распространяется не только на кошек и собак: по действующим нормам рестораны и кафе не вправе держать даже рыбок в аквариумах и птиц в клетках.
Между тем так называемые "котокафе", где посетители могут заказать перекус и пообщаться с животными, набирает популярность в мире. Несколько таких заведений ранее появлялись и в России, но были закрыты по требованию органов надзора.
Авторы доклада предлагают отменить этот запрет, установив требования к здоровью животных и наличию у них прививок.
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Общество , Борис Титов , РИА Новости
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