В России изменились правила ОМС

России вступают в силу новые правила обязательного медицинского страхования (ОМС).

По новым правилам ОМС в стране будет усилено профилактическое направление в работе поликлиник, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Министерства здравоохранения

Так, в ближайшие два года должна пройти диспансеризация и профилактический осмотр всех россиян, после чего для каждого будет определена группа здоровья.

Уточняется, что, если во время обследования будет обнаружено хроническое заболевание, при наличии которого человеку необходим контроль врача, то его поместят под диспансерное наблюдение. Оно подразумевает, что такие пациенты будут проходить медобследование несколько раз в год.

Также, согласно новым правилам, страховые компании должны будут работать с обращениями и жалобами граждан, а также помогать им решать спорные ситуации. Например, при возникновении у пациента сомнений относительно качества обследования и лечения, страховые представители должны будут назначить экспертизу полученного лечения.

Ранее сообщалось, что Минздрав решил расширить перечень бесплатных медицинских услуг.