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Жителей ЯНАО предупредили о возможных встречах с медведями 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о возможных встречах с медведями, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление по охране и регулированию использования животного мира.
По словам специалистов, с высокой долей вероятности хищники могут выйти к людям в Пуровском районе, возле городов Губкинский и Ноябрьск.
Чаще всего за едой выходят медведицы с медвежатами. Животных можно встретить весной на свалках, у дорог, около небольших таёжных поселений.
Как отметили в ведомстве, с наступлением тепла медведи снова уйдут в лес.
В 2018 году телеведущий Николай Дроздов в беседе с ФАН прокомментировал сообщения о белых медведях, окруживших село Рыркайпий на Чукотке.
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