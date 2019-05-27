Жителей ЯНАО предупредили о возможных встречах с медведями

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о возможных встречах с медведями, сообщает URA.RU со ссылкой на региональное управление по охране и регулированию использования животного мира.

По словам специалистов, с высокой долей вероятности хищники могут выйти к людям в Пуровском районе, возле городов Губкинский и Ноябрьск.

Чаще всего за едой выходят медведицы с медвежатами. Животных можно встретить весной на свалках, у дорог, около небольших таёжных поселений.

Как отметили в ведомстве, с наступлением тепла медведи снова уйдут в лес.