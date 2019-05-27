«Не каждому дано»: Боярский хочет оставить Путина на посту после 2024 года

Об этом он заявил в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».

По словам Боярского, он еще не видел политиков, достойных и равных Путину. По его мнению, российский президент обладает качествами, которым невозможно научиться.

«Можно научиться на шофера, можно на врача, но научиться на президента не каждому дано», — сказал артист.

Боярский также заявил, что демократия распускает человека, а он сам ратует за отсутствие свободы — «чтобы ни шагу влево, ни шагу вправо».