Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Не каждому дано»: Боярский хочет оставить Путина на посту после 2024 года 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский актер Михаил Боярский не хочет, чтобы президент России Владимир Путин ушел с поста в 2024 году.
Об этом он заявил в интервью Ирине Шихман на YouTube-канале «А поговорить?».
По словам Боярского, он еще не видел политиков, достойных и равных Путину. По его мнению, российский президент обладает качествами, которым невозможно научиться.
«Можно научиться на шофера, можно на врача, но научиться на президента не каждому дано», — сказал артист.
Боярский также заявил, что демократия распускает человека, а он сам ратует за отсутствие свободы — «чтобы ни шагу влево, ни шагу вправо».
Общество , Михаил Боярский , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов116
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс119
Сербия приготовилась к нападению Албании в Косово7
НАТО у самой границы: Москва и Минск забеспокоились72
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением422
Видео
06:11
Первый визит: Зеленский прибыл в Донбасс
Украина В мире
00:50
Моряки РФ протаранили Mercedes в немецком порту
Происшествия
00:36
Пока вы не уснули: Путин и мегапроект на 200 миллиардов
В мире
00:46
«Пришел убить»: кровавое нападение в Ставрополе
Происшествия Криминал
00:35
Уважение и дружба: Посол Германии сделал признание о РФ
Политика Европа
00:59
Выборы в Раду оказались под угрозой срыва
В мире Украина
02:15
Новая диверсия в Крыму? ФСБ выступила с предупреждением
Происшествия Конфликты
03:53
Самый низкий рейтинг: Финал «Голоса. Дети» провалился
Шоу-бизнес
06:27
Не оправдал надежд: Канцлеру Австрии выразили недоверие
Европа В мире
00:46
Резня в ставропольской редакции: Появилось первое видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение