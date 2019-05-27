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Народные артисты Эйфман и Мартон получили премии правительства Петербурга 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торжественная церемония вручения премий правительства Санкт-Петербурга за достижения области культуры за 2018 год прошла в Смольном, где работает правительство города. В этот раз премий удостоились более двадцати человек, среди которых народный артист России, балетмейстер Борис Эйфман за создание балетного спектакля "Эффект Пигмалиона" и народный артист РСФСР, актер театра и кино Николай Мартон за выдающийся вклад в развитие культуры.
"Для меня это очень важное событие в жизни нашего театра, потому что это знак внимания и отличия нашего театра, который уже 42 года создает очень успешное в мире искусство современного балета. Эта премия есть знак не только внимания правительства, но и знак достойной оценки нашего творчества", — прокомментировал получение премии Эйфман.
"56 лет тому назад судьба подарила мне Александринский театр, и в этом же году я стал гражданином великого города Ленинграда, Санкт-Петербурга. И этот город, и этот театр — моя жизнь и моя судьба… Награда эта для меня особенная — особенный день сегодня, день рождения города, и награда особенная", — сказал в своей ответной речи Мартон.
Награды также получили художник Сергей Пен за создание картины "Линейный корабль "Ингерманланд", Ингмар Витвицкий за создание спортивно-развлекательного центра на острове Бычий, авторы полнометражного анимационного фильма "Три богатыря и Наследница престола" Константин Бронзит, Сергей Сельянов, Александр Боярский и другие деятели культуры. Награждал лауреатов врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Спасибо вам за ваше служение и, конечно, самое главное, за вашу любовь к нашему городу и к нашим жителям", — сказал Беглов, обращаясь к артистам и художникам, собравшимся в Смольном.
Также в ходе церемонии народные артисты СССР Олег Басилашвили и Алиса Фрейндлих получили свидетельства о заложении именных "звезд" на "Аллее Звезд" в Петербурге.
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Общество , Александр Боярский , Алиса Фрейндлих , Александр Беглов , Константин Бронзит , Олег Басилашвили , Сергей Сельянов , Борис Эйфман , Николай Мартон , Правительство Санкт-Петербурга
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